Académico de Viseu substitui N'Sor por Bruninho

O Académico de Viseu anunciou a contratação do ponta-de-lança Bruninho, que será o substituto de Kwame N'Sor, saída já confirmada para o recém-despromovido Feirense.

O avançado português foi uma das principais figuras no Mafra na última temporada, no regresso do emblema ao segundo escalão. Fez 12 golos em 35 jogos disputados. Bruninho, de 30 anos, disputou as últimas três temporadas no Mafra.

Natural de Vila Nova de Gaia, Bruninho fez formação no Vilanovense e Candal. Passou pelo Padroense, Vitória de Setúbal, onde se estreou na I Liga, Penafiel, também com passagem no primeiro escalão, e Bragança.

O avançado assinou um contrato válido por duas temporadas com o Académico de Viseu.