Farense contrata defesa no Sporting da Covilhã

O Farense anunciou a contratação do defesa-central Rafael Vieira, proveniente do Sporting da Covilhã.

No anúncio feito nas redes sociais, o clube algarvio revela que Vieira assinou um contrato de uma temporada, com uma segunda de opção, e com uma cláusula de rescisão presente no contrato, apesar de não revelar o valor.

Aos 26 anos, Rafael Vieira afirmou-se na II Liga na última época, na Covilhã, onde fez 30 jogos. Formado no Vitória de Guimarães, realizou alguns jogos pela equipa B, antes de rumar ao Ribeirão. Esteve no Campeonato de Portugal durante cinco épocas, no Bragança e Vilaverdense, antes de rumar ao clube serrano, no início da última época.

O Farense sobreviveu à despromoção na última jornada da II Liga, e terminou o campeonato em 10º lugar. Na próxima época, Sérgio Vieira vai liderar a equipa, depois de ter deixado o promovido Famalicão na reta final do campeonato.