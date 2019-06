Ex-Sporting finta Atlético de Madrid e vai assinar pela Juventus por 15 milhões

Merih Demiral, antigo defesa do Sporting, vai mesmo ser jogador da Juventus na próxima temporada, com o emblema campeão italiano a pagar 15 milhões de euros ao Sassuolo, segundo reporta o jornalista italiano "Gianluca DiMarzio".

De acordo com a publicação, o Atlético de Madrid esteve também interessado no central turco, com uma proposta a rondar os 25 milhões de euros, que chegou demasiado tarde, já após o clube ter acertado acordo com a Juventus.

A "Vecchia Signora" tinha uma cláusula de compra do defesa, acordada na sua chegada ao Sassuolo, em janeiro. Demiral apontou dois golos em 14 jogos disputados na Serie A, o suficiente para impressionar a Juventus, que perdeu Barzagli, e poderá perder Martin Caceres. Demiral foi emprestado ao Sassuolo pelo Alanyaspor, que acionou a cláusula de compra de sete milhões de euros.

Demiral chegou a Portugal pela porta do Alcanense, em 2016, proveniente da formação do Fenerbahce. Depois de meia época de sucesso no clube do Campeonato de Portugal, rumou ao Sporting. Fez apenas um jogo pela equipa principal, em 2017/18, num jogo contra o ARC Oleiros, na Taça de Portugal, no qual entrou aos 89 minutos de jogo.

No início desta temporada, novamente sem oportunidade na equipa principal, foi cedido ao Alanyaspor da Turquia, com uma cláusula de compra avaliada nos 3,5 milhões de euros, acionada em janeiro, antes de rumar à Serie A.