Portugal-Suíça tem lotação esgotada

Não há mais bilhetes disponíveis para o jogo entre Portugal e Suíça, das meias-finais da Liga das Nações, apurou a Renascença.

A Federação Portuguesa de Futebol revelou à Renascença que a lotação para o primeiro encontro da "final four" da nova prova da UEFA, que se realiza no Estádio do Dragão, no Porto, está esgotada.

A estreia da seleção nacional na Liga das Nações está marcada para esta quarta-feira, às 19h45, no Dragão. O Portugal-Suíça terá relato em direto na Renacença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.