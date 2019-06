Luís Boa Morte vai ser adjunto de Marco Silva no Everton, de acordo com o jornal inglês "The Telegraph".

O antigo avançado internacional português regressa ao futebol inglês, em que jogou durante 15 anos, para substituir João Pedro Sousa, ajunto de Marco Silva de longa data, que deixou a equipa técnica dos "toffees" para ser o novo treinador do Famalicão, acabado de subir à I Liga.

Ainda de acordo com a publicação inglesa, Boa Morte deve assinar um contrato válido por duas temporadas, que corresponde ao tempo que resta no contrato de Marco Silva com a equipa de Liverpool.

Boa Morte, de 41 anos, é atualmente adjunto de Marco Balbul nos israelitas do Maccabi Haifa. Esta não será a primeira experiência com Marco Silva: os dois trabalharam juntos no Sporting, em 2014/15, quando Boa Morte orientava os sub-19 leoninos e Silva a equipa principal.