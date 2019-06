Bayern Munique confirma saída de James Rodríguez

O Bayern Munique oficializou, esta quarta-feira, a saída de James Rodríguez. O clube alemão decidiu não exercer a opção de compra, a pedido do internacional colombiano, que estava emprestado pelo Real Madrid.

Na véspera, o diretor executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, tinha revelado que James lhe tinha pedido para não pagar os 42 milhões de euros que tornariam o empréstimo em transferência efetiva. Esta quarta-feira, nas redes e site oficiais, o clube confirmou o cenário da saída do avançado.

James emprestado ao Bayern, pelo Real Madrid, nas duas últimas épocas, mas perdeu importância na equipa esta temporada, com apenas 13 titularidades na Bundesliga. No total das duas temporadas, o avanãdo, de 27 anos, marcou 15 golos em 67 jogos disputados.

Passado e futuro de "El Bandido"



O internacional colombiano afirmou-se no futebol europeu no FC Porto, clube que representou entre 2010 e 2013, conquistando três campeonatos, uma Taça de Portugal, três Supertaças e uma Liga Europa. Depois de uma época no Mónaco, rumou ao Real Madrid, onde disputou mais três épocas, antes de ser emprestado ao clube de Munique.

A imprensa espanhola garante que Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, não conta com James para a próxima temporada, pelo que o futuro do jogador passará pela saída para um novo clube.

Os clubes mais insistentemente apontados ao avançado são a Juventus, para um reencontro com Cristiano Ronaldo, e Nápoles, onde voltaria a trabalhar ao comando de Carlo Ancelotti, com quem fez a melhor época da carreira, em 2014/15, com 17 golos em 46 jogos pelo Real Madrid.