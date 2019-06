"Paulo Fonseca está preparado para a Roma", garante Vasco Faísca

A experiência de Faísca em Itália permite-lhe dizer, em declarações a Bola Branca , que o treinador português é, nos dias de hoje, um dos três melhores treinadores portugueses. Embora a má experiência no FC Porto possa "ter deixado marcas", o trabalho feito na Ucrânia, com visibilidade na Liga dos Campeões, revelou um técnico "preparado" para assumir um emblema como a Roma.

Paulo Fonseca está em conversações com a Roma Vasco Faísca acredita que a carreira de Paulo Fonseca na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk, conferiu ao treinador português estatuto para dar o salto para um campeonato mais visível e deu-lhe ferramentas para entrar num clube "difícil", mas que irá proporcionar-lhe entrar num projeto "desafiante".

O clube da capital italiana "é difícil, tem uma grande dimensão", com adeptos muito exigentes e num campeonato onde reina a Juventus de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, mas com Inter, Milan e Nápoles na luta pelos lugares europeus. Equilibrar o conjunto romano e prepará-lo para lutar com estes adversários será o maior desafio de Paulo Fonseca, que poderá mostrar em Itália porque mereceu "os maiores elogios de Pep Guardiola".

Itália quer voltar a ter visibilidade, recrutando por isso melhores jogadores e treinadores capazes de dar a volta ao famoso "catenaccio" e transformar o futebol transalpino com um jogo "mais positivo e espectacular".

Bola Branca sabe que Paulo Fonseca está em conversações com a Roma. Ao longo da carreira, o português treinou Desportivo das Aves, Paços de Ferreira, FC Porto, Sporting de Braga e Shakhtar Donetsk.