Pedro no FC Porto para "arrancar a cabine telefónica"

Cândido Costa considera que Pedro vai ao encontro da ideia de Sérgio Conceição para o ataque do FC Porto.

O avançado brasileiro, de 21 anos, está, segundo o jornal "O Jogo", na mira dos dragões, que tentarão convencer o Fluminense a libertá-lo por um valor abaixo abaixo dos 20 milhões de euros que pede por ele.

Em declarações a Bola Branca, Cândido Costa vê em Pedro uma continuidade na aposta que já vem sendo feita por Sérgio Conceição para o setor mais adiantado da equipa. Ainda assim, antes, há que perceber em concreto quais as necessidades para 2019/20, adverte o antigo atacante portista.

"Parece-me importante entender o que o Porto vai perder. Acho que o Sérgio Conceição terá deixado bem claro o que pretendia e tem os alvos bem definidos. Não são jogadores de fazer fintas dentro da cabine telefónica. São jogadores de arrancar a cabine telefónica e levá-la à frente. Pedro é forte, ataca a profundidade. Tem mais recorte que o Marega, embora menos explosivo. Encaixa, acredito, no perfil do Sérgio Conceição e do FC Porto", refere.

Compras no mercado brasileiro não são infalíveis



Cândido Costa reconhece que os azuis e brancos têm privilegiado o mercado para brasileiro para contratarem:

"Não é infalível essa ida ao mercado brasileiro, o FC Porto terá cometido os seus erros, mas na soma total tem sido bem sucedido. O FC Porto tem-se safado muito bem. E com jogadores com margem de progressão, uma vez que Portugal não tem dinheiro para ir buscar jogadores já com uma grande maturação, com provas dadas. Nós temos de vender é esses."

Pedro, internacional jovem pelo Brasil, encontra-se ao serviço da seleção olímpica no Torneio de Toulon. Marcou, em 2018, 19 golos em 40 jogos. Em 2019, soma sete desafios e três "tentos".