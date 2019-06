Vasco Faísca: "Bruno Fernandes quer o City e Guardiola"

A saída de Bruno Fernandes do Sporting é um assunto cada vez mais candente e os destinos apontados dividem-se entre um regresso a Itália e a aposta em Inglaterra. Vasco Faísca, antigo jogador do Sporting e que fez carreira na liga italiana, expressa em Bola Branca a opinião de que o internacional português "gostaria de representar o Manchester City e Guardiola".

As declarações públicas do médio leonino apontam em direção à Premier League. Faísca considera que Bruno Fernandes pode entrar numa "equipa que joga futebol espetacular" e que "ao mesmo tempo ganha".

No entanto, não esquece que "o mercado e as suas regras", aliados sempre "à vontade de clubes e empresários", podem empurrar o jogador "para outro destino". Já um regresso a Itália, desta vez para o Inter de Milão, seria "interessante", mas distante do que é o "desejo" do médio goleador.