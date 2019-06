Florentino fica no Benfica para ganhar o lugar e chegar à seleção

O plano é que Florentino Luís fique no Benfica, de forma a afirmar-se na equipa principal e chegar à seleção, segundo o seu agente.

Em entrevista ao portal italiano "Calciomercato", o empresário do médio, Bruno Carvalho, afastou a possibilidade de uma transferência, independentemente do alegado interesse do Manchester City em contratá-lo.

"Florentino será o melhor '6' do mundo. Sei que há muitas equipas interessadas, mas temos, juntamente com o Benfica, um plano para que ele fique em Portugal, para jogar ainda mais pela equipa principal e chegar à seleção A. Depois, talvez pensar numa transferência futura, mas não por agora", revelou.

Florentino tem contrato com o Benfica até junho de 2023 e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O médio, de 19 anos, chegou esta época à equipa principal e realizou 14 jogos, tendo marcado um golo.