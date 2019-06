Arranca a caminhada de Portugal para ser o quinto primeiro vencedor da história

A seleção nacional masculina de futebol estreia-se, esta quarta-feira, na "final four" da Liga das Nações. O objetivo é ser o primeiro vencedor da nova competição de seleções da UEFA. Contudo, para tal, é necessário ultrapassar a Suíça, nas meias-finais, de modo a marcar lugar na final.

O futebol foi pela primeira vez incluído nos Jogos Olímpicos em 1900, em Paris. O Reino Unido, representado pelo Upton Park FC, foi o vencedor, numa competição que só mais tarde foi creditada de forma oficial.

O primeiro Mundial realizou-se em 1930. O Uruguai, anfitrião, erigiu-se como o primeiro campeão do mundo da história, ao derrotar a Argentina, na final, por 4-2, no mítico Estádio Centenário, em Montevideu.

O primeiro Euro tardou mais 30 anos. Foi a União Soviética que pôde escrever o seu nome como primeira campeã europeia de sempre, depois de uma vitória, no prolongamento, sobre a Jugoslávia, por 2-1.

A Taça das Confederações, prova que junta os vencedores das várias confederações da FIFA, arrancou em 1992, organizado e acolhido pela Arábia Saudita, com o nome de Taça do Rei Fahd. A Argentina venceu a prova, com uma vitória, na final, sobre os sauditas, por 3-1. Em 1997, a FIFA assumiu o controlo da competição - o primeiro vencedor, sob a nova gerência, foi o Brasil, ao derrotar a Austrália, na final, por 6-0.

Portugal pode tornar-se o quinto primeiro vencedor da história. Isto é, a quinta seleção a vencer a primeira edição de uma grande competição de seleções a nível sénior - contando apenas aquelas em que participou.

A seleção nacional dá o primeiro passo nesse sentido esta quarta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão. O Portugal-Suíça terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.