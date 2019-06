Homicida de Amarante foi capturado na zona de Felgueiras

A Renascença apurou que o suspeito de um duplo homicídio em Amarante foi detido esta quarta-feira, cerca das 7h30, na zona de Felgueiras onde residia. O homem estava em fuga desde a semana passada.

Os crimes aconteceram a 28 de maio, às 13h15, em plena via pública, em S. Gens, no concelho de Amarante.

O homem, de 46 anos, proprietário do estabelecimento que fica junto à EN 15, foi baleado na cabeça e morreu no local. Quanto à mulher, de 38, ficou gravemente ferida no tórax, entraria em paragem cardiorrespiratória, acabando por não resistir aos ferimentos já no Hospital São João, no Porto, para onde foi transportada pelo INEM.



[em atualização]