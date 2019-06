Sindicatos denunciam extinção de equipas de manutenção ferroviária

A Infraestruturas de Portugal vai extinguir quatro centros de manutenção ferroviária em Esmoriz, Nine, Régua e Alfarelos. Segundo o “Público”, a empresa decidiu recorrer a privados e vai integrar os 33 especialistas em segurança ferroviária noutros sectores.



Estes trabalhadores vigiavam a linha férrea, faziam obras de manutenção e fiscalizavam empreitadas.

A decisão é contestada pela comissão de trabalhadores (CT). Deveriam contratar mais trabalhadores para aprenderem com os antigos e assegurarem um bom serviço de manutenção. O outsourcing vai enfraquecer a qualidade desse trabalho”, disse ao jornal Fernando Semblano da CT.

“Qualquer dia fazem um concurso para mudar um parafuso”, diz o mesmo representante, acusando a administração de gastar mais dinheiro a comprar serviços a privados do que se usasse os próprios recursos.

Segundo o sindicalista, a extinção do centro da Régua é o que mais preocupação motiva, pois a Linha do Douro tem especificidades geotécnicas únicas: a via férrea ocupa um estreito corredor entre montanhas de rocha e o rio.

A empresa fala em “novos modelos de organização e gestão” e vai continuar a pagar o salário aos 33 trabalhadores.