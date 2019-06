Amnistia denuncia criminalização da ajuda humanitária a migrantes e refugiados

A solidariedade começa a ser criminalizada um pouco por todo o mundo. O alerta é do diretor executivo da Amnistia Internacional (AI) em Portugal, Pedro Neto, com base no mais recente relatório da organização.



O documento dá conta de perseguições e agressões a quem oferece ajuda humanitária a migrantes e refugiados na chamada “Selva” de Calais, no norte de França.

As pessoas que tentam ajudar os migrantes e refugiados são “perseguidas, intimidades e até violentamente atacadas” pelas forças de segurança francesas, “numa tentativa deliberada para restringir ações de solidariedade”, denuncia o relatório da Amnistia Internacional.

Um cenário "demasiado frequente", lamenta Pedro Neto à Renascença, que apela à defesa dos direitos humanos e da solidariedade por parte dos governos.