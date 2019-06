​Mulher de 97 morre carbonizada em casa em Paredes de Coura

Uma mulher de 97 anos, que vivia sozinha, foi encontrada esta terça-feira carbonizada junto à lareira da casa onde habitava, na freguesia de Insalde, concelho de Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo, disse fonte da GNR.



De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "o alerta foi dado cerca das 16h00, através do 112, pela mulher que prestava cuidados à idosa, referenciada pela Guarda como vivendo só".

A mesma fonte adiantou "não haver indício de crime", sendo que o "corpo da idosa foi encontrado totalmente carbonizado, junto a uma lareira", compartimento onde o incêndio ficou circunscrito.

Ao local compareçam os militares da GNR e os bombeiros de Paredes de Coura.