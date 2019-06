Académico de Viseu renova com dois veteranos

O Académico de Viseu anunciou a renovação de contrato por mais duas temporadas com os médios Diogo Santos e Fernando Ferreira.

Fernando, médio de 32 anos, regressou ao Viseu no início da última temporada, depois de uma primeira passagem entre 2008 e 2010. Na última temporada, somou seis golos em 31 jogos. Ao longo da carreira, o médio passou pelo Real Massamá, Tondela, Belenenses e Marítimo.

Já o médio-defensivo Diogo Santos continuará no Estádio do Fontelo até aos 36 anos de idade. O médio-defensivo chegou ao clube após rescindir com o Santa Clara, esta temporada. No total, somou dois golos em 11 jogos disputados.

Diogo já passou pela Oliveirense, Gil Vicente, Arouca, Brasov, da Roménia, Famalicão e Santa Clara, onde subiu à I Liga no final da última época.