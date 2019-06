Estados Unidos, Mali e Coreia do Sul nos quartos de final do Mundial sub-20

Os Estados Unidos da América, Mali e Coreia do Sul garantiram a qualificação para os quartos de final do Mundial sub-20.

A seleção norte-americana protagonizou uma das grandes surpresas da prova, ao eliminar a França, por 3-2. A seleção gaulesa esteve a vencer por 2-1 até perto do fim, mas dois golos em nove minutos selaram a qualificação norte-americana.

A Coreia do Sul, que disputou a fase de grupos com Portugal, eliminou o Japão, por 1-0.

Outra das surpresas veio no último jogo do dia. O Mali eliminou a seleção argentina nas grandes penalidades. Depois de um empate a uma bola no período regulamentar, o prolongamento começou da pior forma possível para a seleção maliana, com um autogolo de Diaby, no primeiro minuto.

Konte empatou a partida no último minuto, aos 120', e levou a partida para o desempate por grandes penalidades. O Mali não vacilou, e aproveitou o penálti falhado de Chancalay para garantir a qualificação para os "quartos".

Colômbia-Ucrânia, Itália-Mali, Estados Unidos-Equador e Coreia do Sul-Senegal são os confrontos dos quartos-de-final do Mundial sub-20.