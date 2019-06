Taizé reporta abusos de três irmãos da comunidade sobre jovens

O prior de Taizé comunicou às autoridades francesas agressões sexuais de três irmãos da comunidade sobre jovens, alegadamente cometidas entre 1950 e 1980, avança o site de atualidade religiosa 7 Margens.



O irmão Alois explica, num comunicado divulgado esta terça-feira, que em causa estão “cinco casos de agressões de carácter sexual cometidas sobre menores”.

Os abusos foram cometidos “por três irmãos diferentes, dois dos quais morreram há mais de quinze anos”, adianta o irmão Alois.

Os casos foram ao Ministério Público francês com o objetivo de continuar o “trabalho de verdade” decidido pela comunidade, “depois de ter falado com as vítimas”, refere o prior de Taizé.

Em declarações ao 7 Margens, o irmão Alois afirma que decidiu atuar logo que foi informado dos acontecimentos que tiveram lugar há várias décadas.

“Quando fui contactado, imediatamente levei a sério o testemunho das vítimas. Fiquei marcado pelo facto de algo se libertar nelas assim que a sua palavra era levada a sério”, frisou.

O responsável pela comunidade ecuménica cristã diz que manteve contacto ao longo do tempo com as vítimas e compreendeu “a profunda necessidade de justiça que elas sentem para que um caminho de cura destas feridas se possa começar a realizar”.