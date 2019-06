Philipe Sampaio deixa o Feirense

O defesa Philipe Sampaio está de saída do Feirense, em final de contrato com o clube de Santa Maria da Feira.

O brasileiro de 24 anos não vai renovar com o clube fogaceiro, depois de uma temporada em que fez apenas 14 jogos.

Philipe aumenta para nove a lista de jogadores já confirmados como saídas do Feirense, para além de André Moreira, Ofori, Tiago Gomes, Crivellaro, Mateus, Luís Machado, João Silva e Edinho.

Ainda da temporada passada, o Feirense conta com os defesas-centrais Bruno Nascimento, Flávio Ramos, e Briseño, que poderá rumar ao Chivas. Já contratações confirmadas para o eixo da defesa são Ricardo, proveniente do Famalicão, e Ícaro, do Tondela.