Lyon nega acordo com Real Madrid por Mendy

O Lyon nega acordo com o Real Madrid para a transferência de Ferland Mendy. Em comunicado, o clube francês desmentiu a imprensa espanhola, que dava um acordo como certo entre as duas partes.

"O clube nega um acordo com o Real Madrid para uma eventual transferência do defesa Ferland Mendy, ao contrário do que tem sido reportado na imprensa", pode ler-se na curta nota.

O lateral-esquerdo realizou 44 partidas esta temporada no Lyon e poderá rumar ao Real Madrid por um valor a rondar os 50 milhões de euros, apesar de ainda não existir acordo entre os dois clubes. Mendy, com contrato com o Lyon até 2023, é já internacional francês, com dois jogos disputados