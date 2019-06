Francisco Balsemão. "Crise não é de direita nem de esquerda, é do sistema político"

Francisco Balsemão não vê uma crise no centro-direita em Portugal. Ao contrário do Presidente da República, o fundador do PSD diz que a crise é do sistema político que está ultrapassado em vários aspetos.

“Eu acho que a crise não é de direita nem de esquerda”, disse esta terça-feira, em Lisboa, o antigo primeiro-ministro numa conferência ao lado do presidente do partido, Rui Rio.

Francisco Balsemão considera que “a crise é de um sistema político que, em muitos aspetos, está ultrapassado e precisa de conquistar o apoio popular e a vontade das pessoas de votarem, participarem e perceberem que a democracia é, de longe, o melhor sistema de governo em que podemos viver”.

O fundador do PSD aponta o dedo aos populismos de direita e de esquerda e apela aos portugueses: “não acreditem na meritocracia como forma de substituir a democracia”.

“Isso é que tem de ser o grande empenho dos partidos políticos e o PSD pode e vai dar o exemplo”, afirma Francisco Balsemão em reação às palavras do Presidente da República sobre a crise na direita.

Balsemão é Presidente do Conselho de Opinião da Comissão para a Reforma do Sistema Eleitoral e Político do PSD, que ainda este mês deve apresentar uma proposta concreta a Rui Rio sobre a matéria, que será depois incluída no programa eleitoral do PSD.