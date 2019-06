Portugal vence Inglaterra no torneio de Toulon

A seleção portuguesa venceu, esta tarde, a seleção Inglesa na segunda jornada do Torneio de Toulon, do escalão de sub-19.

Inglaterra entrou melhor na partida, com golo de Eddie Nketiah, ao 8 minutos de jogo. A seleção lusa, orientada por Filipe Ramos virou o resultado ainda antes do intervalo.

Marcos Paulo, jogador do Fluminense, empatou aos 21 minutos, Gonçalo Cardoso, do Boavista, lançou Portugal para a frente do marcador, aos 39 minutos, e Félix Correia, do Sporting, fez o terceiro, em cima do intervalo, aos 42 minutos.

Já perto do fim da partida, Joe Willock, do Arsenal, reduziu a desvantagem.

Portugal é segundo classificado do grupo A, com três pontos, os mesmos que o Chile, e a três do Japão, que lidera. A partida contra a equipa nipónica está marcada para sexta-feira, às 16h00.