Fernando Santos desvaloriza assobios a Félix. "Irrelevante para o jogo"

Fernando Santos optou por desvalorizar o incidente de domingo, quando João Félix foi assobiado e insultado à chegada ao estágio da seleção, em Espinho. Em conferência de imprensa, o selecionador destacou o bom humor no grupo de trabalho.

"Muito pouco relevante para o que é o jogo, e não vai influenciar. É irrelevante, os jogadores estão muito bem dispostos e super motivados para fazerem um grande jogo. Isso passa-me ao lado", começou por dizer.

Com estreia à vista na seleção principal, Fernando Santos diz que Félix está pronto para jogar, caso seja escolhido.

"Se não estivesse pronto para jogar, não estaria aqui. Quando se convocam jogadores, nada tem a ver com a idade. Avaliamnos a capacidade que mostram nos clubes. Se está neste lote, está pronto para jogar, quando entendermos que o vai fazer", rematou.

