Agustina está no panteão do coração dos portugueses, diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa diz que Agustina Bessa-Luís já está “no panteão do coração dos portugueses”, mas evitou dizer se apoia pessoalmente que a escritora seja trasladada para o Panteão Nacional.

Falando com os jornalistas à porta da Sé do Porto, Marcelo não se conteve nos elogios. "No campo literário, ela fez tudo. Fez romance excecional, fez biografia, fez teatro, fez crónica, fez tudo. Aquilo que fica em termos de génio é ter sabido retratar, por dentro essa mudança de Portugal, que não era apenas falar de como as pessoas eram, era falar de como a natureza humana é sempre", disse.

Convidado a dizer se deseja ver Agustina Bessa-Luís no Panteão Nacional, Marcelo Rebelo de Sousa disse que esta é "uma decisão que depende da família, dos deputados" e perguntou: "Como é que Agustina gostaria que fosse?".

"Neste momento estamos a prestar-lhe homenagem, e ela está no Panteão do coração de todos os portugueses", afirmou.