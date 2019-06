João Paulo Rebelo destaca possibilidade da seleção conquistar mais um título

João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, em declarações exclusivas a Bola Branca, destaca a possibilidade da seleção portuguesa conquistar mais um troféu, depois do Europeu 2016.

"É uma competiçao nova, precisa de fazer o seu caminho, mas é a seleção que vai jogar uma 'final four', e passado o jogo de quarta-feira, podemos estar a falar de uma final no domingo e de mais um título que agrada a todos os portugueses", disse.

Declarações à margem da recondução de 19 juízes do Tribunal Arbitral do Desporto. O Secretário de Estado, que abriu ontem a Primeira Conferência Bola Branca, elogiou a iniciativa, com votos de que se repita.

"A Rádio Renascença faz um trabalho precioso ao desporto, e deu mais um passo. Temos de estar agradecidos por ter convocado todos os agentes para pensar o futebol. A reflexão de ontem, que hoje tem eco em toda a comunicação social, é altamente positiva, e criou condições para que possamos discutir as matérias que melhorem o futebol nacional", adicionou.