Fernando Santos questiona. "Desde quando é que Portugal não teve de compatibilizar talentos?"

Fernando Santos, selecionador nacional, diz que a estratégia para o jogo com a Suíça não vai mudar mediante os jogadores que escolher para o onze inicial. Em conferência de imprensa no Estádio do Dragão, Fernando Santos foi confrontado com a eventual dificuldade de escalar a equipa inicial.

"Desde quando é que Portugal não teve de compatibilizar talentos? Fica-se com a sensação que hoje em dia há mais talento, mas isso é tirar uma conclusão do passado que não existiu. Temos muito talento hoje, mas antes também. No Europeu 2004, houve a eterna discussão se deveria jogar Deco ou Rui Costa, aidna havia Figo, Simão e Cristiano Ronaldo. O futebol é isto, e cabe-me a felicidae de ter 20 jogadores de enorme talento e procurar a melhor equipa", começou por dizer.

O treinador não revelou o onze inicial que vai defrontar a Suíça na meia-final da Liga das Nações, mas reforça a vontade de conquistar o título.

"É sempre relevante ganhar um troféu, independentemente se somos, ou não, campeões europeus. As grandes equipas têm sempre essa fome, ainda mais perante o nosso público", disse.

Adversário difícil

Fernando Santos destaca a evolução da seleção suíça, em véspera do embate. "É uma equipa de grande qualidade e que tem a ambição de ganhar o jogo. Desde 2014 que têm subido consistentemente, fez um grande Europeu em 2016, complicaram a nossa vida no apuramento para o Mundial, e voltou a ter uma presença assinalável na fase final. Está aqui com muito mérito, depois de eliminar a Bélgica, que é a equipa que mais tem estado na moda nos últimos tempos", diz.

Portugal defronta a Suíça na quarta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.