Bernardo Silva só pensa na Suíça, mas prefere Inglaterra na final

Bernardo Silva prefere defrontar a Inglaterra na final da Liga das Nações, apesar de apenas estar focado na partida da meia-final contra a Suíça. Em declarações em conferência de imprensa, o médio do Manchester City prefere defrontar os colegas de equipa no domingo.

"Temos de estar focados na meia-final para a Suíça, mas depois, se passarmos, claro que seria especial jogar contra os meus colegas de equipa, contra jogadores que conheço bem, com quem partilhei tantos momentos bonitos", disse.

O médio esteve nomeado para o prémio de melhor jogador da temporada na Premier League, e reconhece que a boa época nos "citizens" dá motivação para a Liga das Nações.

"A temporada no Manchester City dá-me inspiração e confiança para dar o melhor pela seleção. Quero terminar a época da melhor maneira com um título pela seleção", adiciona.

Bernardo espera um adversário complicado na final, frente à Suíça: "Já jogamos contra eles recentemente, conhecemos bem a equipa, são muito disciplinados e com jogadores nos melhores clubes do mundo. Vamos dar o nosso melhor para garantir um lugar na final".

Apesar do destaque esta temporada, Bernardo não se sente indiscutível nas opções de Fernando Santos. "Não existe isso, todos os 23 podem jogar, sou mais um que vou dar o meu melhor".

Portugal defronta a Suíça na quarta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt