Liverpool anuncia saída de Sturridge e Moreno

O Liverpool anunciou as saídas de Daniel Sturridge e Alberto Moreno do clube, em final de contrato.

O ponta-de-lança inglês deixa o clube que representa desde 2013, com 67 golos apontados em 160 jogos disputados. Problemas físicos dificultaram a afirmação de Sturridge na equipa, que fez 24 golos na temporada 2013/14.



Já Moreno, de 26 anos, fez apenas cinco jogos esta temporada, tapado por Andy Robertson. O lateral-esquerdo está no clube desde 2014, quando assinou proveniente do Sevilha. No total, somou 141 jogos. Morena tem sido associado ao Benfica, face à provável saída de Grimaldo.

Jurgen Klopp já se pronunciou em relação à saída dos dois jogadores. "Desejo aos dois muito sucesso no seu futuro. Vamos sentir saudades, mas podemos dizer adeus com as melhores palavras possíveis, porque saem como campeões europeus".