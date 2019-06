Selecionador suíço admite atenção acrescida a Cristiano Ronaldo

Vladimir Petkovic, selecionador da Suíça, reconhece que a equipa terá de ter atenção redobrada com Cristiano Ronaldo, mas garante que a seleção não se resume ao avançado da Juventus. Em conferência de imprensa no Estádio do Dragão, em antevisão da partida da meia-final da Liga das Nações, o selecionador elogia a seleção portuguesa, mas deixa o aviso.

"Cristiano Ronaldo merece um tratamento extra, claro. Mas Portugal não depende só dele, existem como equipa e o selecionador tem feito um grande trabalho. Isto não são os oitavos de final e não temos de estar a pensar nisso. Estamos cá, estamos felizes, não viemos para defender ou participar. Viemos para ganhar", disse.

Selecionador desde 2015, Petkovic defrontou Portugal na caminhad para o Mundial 2018. A Suíça venceu, em casa, e perdeu em Portugal, mas garante que a sua equipa está mais evoluída.

"Evoluímos e melhorámos desde esse jogo. Mudámos alguns jogadores também. Temos atletas em grande nível nas maiores ligas europeias", explicou.

Portugal defronta a Suíça na quarta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.