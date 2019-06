Aves reforça ataque no Campeonato de Portugal

O Desportivo das Aves anunciou a contratação do avançado Mohamed Touré, proveniente da AD Oliveirense, do Campeonato de Portugal.

O extremo costa-marfinense de 22 anos despontou no clube de Famalicão, que garantiu a manutenção no escalão apenas na última jornada. Touré fez 11 golos em 34 jogos no clube que representa desde 2017.

Antes, Touré passou pelo Cultural Leonesa, de Espanha, e pelo Aspire Catar. O jovem extremo assinou um contrato válido por três temporadas.