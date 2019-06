James Rodríguez deixa o Bayern de Munique

James Rodríguez não vai continuar no Bayern de Munique. A confirmação foi dada pelo diretor-executivo do clube bávaro, Karl-Heinz Rummenigge, que anunciou a decisão, a pedido de James.

"James veio ter comigo antes do final da temporada e pediu-me para não acionar a cláusula de compra. Não faz sentido tomar uma decisão contra a sua vontade e pagar 42 milhões de euros, se não lhe podemos dar um lugar fixo na equipa», disse, à "Sport 1".

O médio de 27 anos esteve as duas últimas épocas cedido ao Bayern de Munique pelo Real Madrid, mas perdeu importância na equipa esta temporada, com apenas 13 titularidades na Bundesliga. No total das duas temporadas, James fez 15 golos em 67 jogos disputados.

James afirmou-se no futebol europeu no FC Porto, clube que representou entre 2010 e 2013, conquistando três campeonatos, uma Taça de Portugal, três Supertaças e uma Liga Europa. Depois de uma época no Mónaco, rumou ao Real Madrid, onde disputou mais três épocas, antes de ser emprestado para o clube de Munique.

Reencontro com Ancelotti

Em Espanha garantem que Zidane, treinador do Real Madrid, não conta com James para os planos da próxima temporada.

Nesse sentido, a imprensa italiana garante que o futuro de James pode passar por uma mudança para o Nápoles, onde reencontraria o antigo treinador Carlo Ancelotti, o responsável pela sua contratação para o Real Madrid, e com quem fez a melhor época da carreira, em 2014/15, com 17 golos apontados em 46 jogos.