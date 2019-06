Já conhece os novos bebés do Zoo? Crias de leão-africano vão animar visitas esta semana

As crias – dois machos e uma fémea – têm sete meses. Com elas, aumenta para 10 o número de elementos do clã no zoo, refere a instituição em comunicado.

Logo no primeiro dia da Semana do Ambiente, pelas 10h15, será possível estar junto aos leões, com a presença de um biólogo que irá desvendar curiosidades sobre estes animais, ao mesmo tempo que decorrerá um “Enriquecimento Ambiental” especial para estimular os comportamentos naturais da espécie.

Entre os dias 5 e 10 de junho, o Jardim Zoológico assinala a Semana do Ambiente, com a apresentação das três crias de Leão-africano (“Panthera leo”) ao público.

A espécie encontra-se em acentuado declínio no habitat natural, devido à caça ilegal para obtenção de troféus, à fragmentação do habitat e à perseguição e caça levada a cabo por populações locais.

Esta espécie é, contudo, classificada como “vulnerável” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN – International Union for Conservation of Nature).

Os Leões-africanos são “os verdadeiros ‘Reis da savana africana’”, refere o Jardim Zoológico no mesmo comunicado. “De porte majestoso, é o maior carnívoro do seu continente. Ambos os sexos exibem um tufo de pelos na ponta da cauda, que utilizam na comunicação entre o grupo, além de expressões corporais e vocalizações que resultam em sonantes rugidos”, descreve ainda na nota divulgada nesta terça-feira.

Também no dia 5 de junho (Dia do Ambiente), todos serão convidados a participar na atividade de plantação de salsa e manjericão, que será feita em vasos para os visitantes levarem para casa, visando aproximá-los da natureza.

No dia 7 de junho, haverá um momento musical com as duas turmas vencedoras do concurso de escolas, no âmbito do Musical Infantil “Zoo”.

No dia seguinte, Dia dos Oceanos, a oficina “Estranhos habitantes de uma cidade de plástico” promove a utilização consciente do plástico, a procura de alternativas e o reconhecimento de potencialidades criativas e expressivas no desperdício.

No dia 10, feriado, será possível conhecer de perto as novas crias do Zoo.