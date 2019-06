Xeka renova com o Lille até 2022

O médio português Miguel Ângelo da Silva Rocha, mais conhecido por Xeka, renovou contrato com o LOSC Lille, conforme anunciou o clube francês, esta terça-feira.

No site oficial, o Lille revelou que Xeka, de 24 anos, assinou novo vínculo até 2022. O médio foi contratado ao Sporting de Braga em 2017, durante a janela de transferências de janeiro.

Na temporada passada, Xeka foi emprestado ao Dijon. Esta época, regressou ao Lille e afirmou-se em pleno, tendo marcado dois golos em 30 jogos e sido peça importante na conquista do segundo lugar do campeonato francês e consequente apuramento para a Liga dos Campeões.

"Sinto-me bem no LOSC. Gosto muito deste clube, desta cidade, desta região. Estou feliz por renovar com este grande clube. Ainda temos muito para viver juntos. Continuarei aqui. Estou aqui e tenho grande ambição com o LOSC. Tenho boa relação com o clube e com a direção. Esta renovação também mostra que o LOSC confia em mim", afirmou o médio português, em declarações reproduzidas pelo site dos dogues.

O CEO do Lille, Marc Ingla, referiu que Xeka "é um dos rostos importantes" do projeto do clube.

Xeka é um dos quatro jogadores portugueses que representam o Lille. Os outros três são Rafael Leão e os irmãos José e Rui Fonte.