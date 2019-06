Jorge Ribeiro, André Geraldes e SAD do Farense chegam a acordo

O Sindicato dos Jogadores revelou, esta terça-feira, que foi encerrado o litígio entre o jogador Jorge Ribeiro,a SAD do Farense e o seu diretor executivo, André Geraldes.

Em comunicado, o Sindicato revelou que, "na prossecução de um objetivo comunm de credibilização das partes e do respeito mútuo que mantêm", os três intervenientes "chegaram a acordo para a desistência do procedimento disciplinar iniciado e regularização dos créditos laborais".

Jorge Ribeiro tinha sido suspenso por alegada tentativa de agressão a André Geraldes, tendo a SAD do Farense apresentado queixa na PSP. O jogador negou qualquer agressão e anunciou a intenção de submeter queixa-crime contra Geraldes, que acusou de ter ameaçado a sua família, por ameaça, difamação e calúnia.

"Todas as partes desejam reciprocamente os maiores sucessos desportivos e profissionais, dando este sinal de credibilidade e maturidade em defesa do respeito e credibilização do futebol português. O Sindicato saúda o profissionalismo e entendimento entre as partes", pode ler-se no comunicado.

Apesar do entendimento, Jorge Ribeiro, lateral-esquerdo de 37 anos que passou por clubes como Benfica, Dínamo Moscovo, Málaga, V. Guimarães ou Boavista, não fará parte do plantel principal do Farense, na próxima época.