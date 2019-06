Operação Marquês. Ricardo Salgado volta a ser ouvido a 8 de julho

Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), vai ser ouvido em tribunal no âmbito do processo Marquês. A notícia é avançada nesta terça-feira pelo “Diário de Notícias”.

Segundo o jornal, não estava previsto que Salgado fosse ouvido agora, dado que não requereu a abertura de instrução. Mas o facto de ter sido referenciado em vários depoimentos levou o magistrado Ivo Rosa a querer ouvi-lo de novo.

Ricardo Salgado é acusado pelo Ministério Público de 21 crimes, entre corrupção ativa, corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

No processo, existem 28 acusados: 19 pessoas e nove empresas. Terão todos sido notificados do interrogatório ao “patrão” o Grupo Espírito Santo (GES) esta terça-feira de manhã, segundo o DN.

A figura mais mediática do processo Marquês é o antigo primeiro-ministro José Sócrates e um dos meandros do caso diz respeito a suspeitas de influência de Ricardo Salgado junto do Governo liderado por Sócrates.

Mas não só. O presidente do GES terá favorecido também José Sócrates ao nível pessoal.