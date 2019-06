CDS quer utentes a recorrer ao privado em caso de demora no Serviço Nacional de Saúde

O CDS quer que os utentes possam recorrer ao privado para a primeira consulta de especialidade em caso de demora no SNS.

Para Assunção cristas trata-se de uma proposta “sensata” que traduz a preocupação efetiva com os problemas das pessoas. Tudo o resto, disse a líder do CDS, fica para segundo plano.

“Quando falamos da saúde e da vida das pessoas, tudo o resto são problemas menores” O importante, sim, insistiu a líder do CDS, é garantir que se tenha a primeira consulta “a tempo e horas”.

Combater “as listas de espera” e assegurar o “diagnóstico precoce” são dois dos objetivos da proposta dos centristas que querem, assim, criar “um incentivo ao SNS para responder a tempo e horas”, lê-se na proposta. Tudo isto, sem custos adicionais para o Estado, esclareceu Adolfo Mesquita Nunes.

“O estado já está obrigado a fazer esta despesa”, garantiu o centrista que adianta que, do ponto de vista plurianual, “não há aumento de despesa porque não temos consultas a mais. Existe sim, uma antecipação da despesa”, explicou

A medida “pragmática” foi apresentada por Adolfo Mesquita Nunes que adiantou que, no que toca à saúde, as propostas do CDS “não se esgotam” por aqui.

“Teremos propostas nessa matéria nomeadamente com o reforço das Unidades locais de saúde, mas isso fica para outra consulta do nosso programa eleitoral”, adiantou.

O projeto sobre as consultas de especialidade foi apresentado pelo CDS no âmbito no das jornadas parlamentares do partido que decorreram no Porto. A proposta foi a primeira de um conjunto de medidas a serem apresentadas no âmbito do programa eleitoral, rumo às legislativas de outubro.