Feliz em Parma, Bruno Alves ainda não pensa na reforma

Aos 37 anos, Bruno Alves ainda não pensa em retirar-se do futebol. O central abraçou uma experiência no Parma, na última época, e correu tudo tão bem que o desfecho foi a renovação por mais uma temporada. O internacional português irá refletir sobre o futuro no final do novo contrato.

"Renovei mais um ano e sinto-me muito bem em Parma. Vou fazer mais um ano e depois farei uma reflexão", revela, em entrevista à Renascença.

Bruno Alves faz um balanço positivo da época. O Parma vinha de uma caminhada desde a Serie D até à Serie A e o jogador português não sabia bem o que esperar, depois de ter tido uma experência similar no Rangers, na Escócia. "O Parma vinha de uma realidade muito difícil, mas foi uma experiência muito boa. Consegui fazer uma temporada boa e para mim foi importante consolidar a minha posição na equipa", sublinha.

Bruno Alves é um dos capitães do Parma e fez 33 jogos, na última época, com quatro golos. A equipa terminou o campeonato no 14.º lugar. Esta é a segunda passagem do central por Itália, depois de há dois anos ter estado no Cagliari. FC Porto, Farense, Vitória de Guimarães, AEK, Zenit, Fenerbahçe e Rangers compõem o currículo do defesa com mais golos marcados pela seleção nacional (11) e campeão da Europa em 2016.