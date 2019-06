Matheus Pereira pode render 10 milhões ao Sporting

Matheus Pereira pode significar um encaixe de 10 milhões de euros para o Sporting, de acordo com o jornal "O Jogo".

O avançado brasileiro, de 23 anos, formado nos leões, destacou-se ao serviço do Nuremberga, especialmente na segunda metade da época, o que despertou o interesse de clubes alemães e ingleses.

Embora esteja convocado para a pré-época do Sporting, Matheus pode estar de saída de Alvalade. Ainda segundo "O Jogo", tanto o jogador como o Sporting estão disponíveis para ouvir e analisar propostas, que podem chegar aos 10 milhões de euros.

Matheus Pereira conquistou um lugar no onze do Nuremberga na segunda metade da temporada, tendo realizado 16 jogos a partir de dezembro, com três golos e duas assistências nos últimos 10 jogos.