Nuno Manta Santos é o novo treinador do Marítimo

O Marítimo anunciou, esta terça-feira, a contratação de Nuno Manta Santos como novo treinador.

Foi no site oficial que o clube insular confirmou a chegada do treinador, de 40 anos, para suceder a Petit, que garantiu a manutenção, na época que agora termina. Nuno Manta Santos consegue, assim, continuar na I Liga. O Marítimo não revelou a duração do contrato.

Nuno Manta Santos estava sem clube desde o início de fevereiro, quando foi despedido do Feirense. O técnico que lhe sucedeu, Filipe Martins, proveniente do Mafra, não conseguiu salvar a equipa fogaceira da descida à II Liga.

A conferência de apresentação de Nuno Manta Santos como novo treinador do Marítimo está marcada para as 16h30.

