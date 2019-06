Real Madrid confirma contratação de Luka Jovic

O Real Madrid anunciou, esta terça-feira, a contratação de Luka Jovic ao Eintracht Frankfurt.

Nos sites oficiais, os dois clubes comunicaram que, assim que finalize com sucesso os exames médicos, o avançado sérvio assinará um contrato válido para as próximas seis temporadas, até 2025. Os dois clubes acordaram não revelar o valor da transferência, do qual o Benfica receberá 20 a 30%.

Luka Jovic, de 21 anos, chegou ao Benfica em 2016, proveniente do Estrela Vermelha, da Sérvia. Contudo, não se afirmou e, após época e meia na equipa B, foi emprestado por dois anos ao Eintracht Frankfurt. Marcou 36 golos em duas temporadas e convenceu os alemães a comprá-lo, por seis milhões de euros, com o Benfica a garantir 20% de uma transferência futura.