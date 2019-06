"Bebé Trump" anima ruas de Londres em protesto contra Presidente dos EUA

A nova versão do "bebé Trump", um balão gigante alaranjado que faz uma paródia ao Presidente dos EUA, Donald Trump, começou a sobrevoar Londres como parte dos protestos planeados contra a visita do líder norte-americano.

Uma equipa de ativistas terminou de encher o enorme balão por volta das 10h00 em Londres (mesma hora em Lisboa), na Praça do Parlamento, antes do início oficial da manifestação organizada pelo grupo "Juntos contra Trump" em outro local central, a praça de Trafalgar.

O objetivo é marchar da praça de Trafalgar até a área do Parlamento, perto da residência oficial de Downing street, onde Trump e a primeira-ministra britânica, Theresa May, irão reunir-se esta terça-feira.

Na praça do Parlamento vê-se desde cedo um grupo de organizadores da manifestação, vestidos com fatos-macacos e bonés vermelhos onde se lê "Trump babysitters" (babás de Trump), que estabeleceram um cordão de segurança enquanto inflavam o balão laranja.

Também está a circular em Londres um robot gigante que parodia o Presidente norte-americano. O robot está a publicar no Twitter sentado sobre a tampa de uma sanita, ao mesmo tempo que profere frases como "Você é uma ‘fake news’" ou "Eu sou um génio muito equilibrado”, com um áudio que emite a voz de Trump.

Esse robot, fabricado na China e que percorre a praça de Trafalgar, também simula o som de gases.

Os organizadores chamaram o evento de hoje de "carnaval da resistência".

O Museu de Londres pretende adquirir o balão gigante que representa um Trump bebé, lançado em protesto contra o Presidente dos EUA na primeira visita oficial deste ao Reino Unido em 2018.



O objetivo é juntar o boneco que representa Trump à sua coleção juntamente com um balão gigante com a imagem do autarca londrino, Sadiq Khan, que foi lançado por apoiantes de Trump.