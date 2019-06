Austrália. Tiroteio em Darwin faz quatro mortos e dois feridos

Pelo menos quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas após um homem ter aberto fogo, de forma indiscriminada, num hotel em Darwin, na Austrália.

De acordo com Lee Morgan, da Polícia do Território do Norte, o suspeito, de 45 anos, já foi detido.

“Nesta fase temos relatos de quatro motos e várias outras pessoas foram baleadas”, disse o responsável em declarações ao “The Guardian Australia”.

As testemunhas dizem ter visto um homem armado com uma espingarda a abrir fogo no Hotel Palms. As autoridades começaram a receber alertas pelas 17h50 (hora local).