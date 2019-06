Jean Butez é futuro guarda-redes de grande, mas deve começar como suplente no FC Porto

Jorge Teixeira acredita que Jean Butez tem qualidades para ser guarda-redes de clube grande, contudo falta-lhe experiência, pelo que deve ser encarado como suplente e aposta de futuro, caso rume ao FC Porto.

Em entrevista a Bola Branca, o defesa do Saint-Truiden, da Bélgica, não estranha o interesse do FC Porto no guardião, de 23 anos, do Mouscron e traça o perfil da jovem promessa. Jean Butez "pode encaixar perfeitamente numa equipa grande", mas não para ser logo titular.

"É um jovem guarda-redes que este ano apareceu na Bélgica. Tem muita qualidade, fez uma excelente segunda volta do campeonato. Deu muito nas vistas e as equipas grandes [da Bélgica] estão interessadas nele. Claro que não tem a experiência toda que um guarda-redes pode ter, mas se for para uma equipa grande e aprender com um guarda-redes mais experiente, pode ir longe", salienta o central português, de 32 anos.

Interesse dos grandes por um guarda-redes bom de pés



Jorge Teixeira garante que Butez não é um desconhecido na Bélgica, como atesta o interesse dos principais clubes daquele país: "Foi muito cobiçado pelo Standard Liège e pelo Brugge, equipas grandes, porque é um guarda-redes novo e com muita qualidade. Vai ter um grande futuro."

O Mouscron fez uma boa segunda volta, acabando o campeonato belga no 10.º lugar. Um excelente resultado para uma equipa que costuma lutar pela manutenção. Jean Buitez foi peça importante do sucesso de uma equipa que gosta de ter bola e inicia as jogadas pelos pés do guardião. O jogo de pés é, precisamente, uma das características que o diferenciam.

"É um guarda-redes com muita qualidade nos pés, gosta de sair a jogar. Para uma equipa grande em Portugal, podia dar jeito", assume Jorge Teixeira, que não limita, no entanto, as qualidades do jovem Butez à saída de bola: "É muito seguro, muito confiante, é bom no ar."