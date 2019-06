Portugal na máxima força para a Suíça

A seleção nacional treinou na máxima força, esta terça-feira, na véspera das meias-finais da Liga das Nações, frente à Suíça.

No último treino antes da receção aos helvéticos, para a "final four" da nova prova da UEFA, Fernando Santos pôde contar com os 23 jogadores convocados. Ainda assim, Portugal não terá Danilo Pereira no jogo com a Suíça, uma vez que o médio do FC Porto está castigado.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores fizeram exercícios de aquecimento, com e sem bola. Como é natural, o selecionador não levantou o véu sobre os seus planos para o jogo.

O primeiro jogo das meias-finais da Liga das Nações está marcado para quarta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão. O Portugal-Suíça terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.