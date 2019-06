Nápoles quer Grimaldo e oferece Mário Rui para baixar o preço

O Nápoles quer contratar Álex Grimaldo ao Benfica e está disposto a oferecer Mário Rui, por forma a baixar o preço do espanhol, de acordo com o "Record".

Na edição desta terça-feira, o referido jornal revela que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, encontrou-se com o homólogo Nápoles, Aurelio De Laurentiis, na quinta-feira, para ouvir a proposta do Nápoles.

De Laurentiis propôs pagar 25 milhões de euros e incluir Mário Rui no negócio, avaliando o internacional português em 10 milhões de euros. Tudo junto, daria os 35 milhões de euros que o Benfica pretende pelo espanhol. Contudo, Vieira não terá ficado agradado com esse cenário.

Grimaldo, lateral-esquerdo de 23 anos, é alvo antigo do Nápoles: tem sido apontado aos italianos desde 2017. Tem contrato com o Benfica até 30 de junho de 2021 e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.