Barco de pesca com uma tonelada de cocaína apreendido no Atlântico

No âmbito da Operação “Areia Branca” foi apreendida em pleno Oceano Atlântico uma embarcação de pesca, de pavilhão brasileiro, que transportava de 1.102 kg de cocaína. A droga teria como destino final a Europa.

“A Polícia Judiciária contando com a preciosa colaboração da Marinha e da Força Aérea, desenvolveu, nos últimos dias, uma complexa operação de combate ao tráfico transnacional de estupefacientes por via marítima”, refere a nota enviada à redação.

A droga, acondicionada em 50 sacos de sarapilheira, foi encontrada num compartimento de difícil acesso especialmente criado para o efeito.

Foram ainda detidos sete homens estrangeiros com idades entre os 36 e os 64 anos, que vão ser presentes à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.

Segundo a mesma nota, esta investigação que contou com o apoio da Drugs Enforcement Administration, dos Estados Unidos, e da National Crime Agency, do Reino Unido, iniciou-se na sequência de troca de informações com a Polícia Federal brasileira.

PJ, Marinha e Força Aérea prestam esclarecimentos adicionais durante a tarde.