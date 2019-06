Um lateral para o Porto, uma noiva para Grimaldo e o jogo para lá do futebol

Os jornais desportivos desta terça-feira focam-se no mercado e em Nuno Pinto, jogador do Vitória de Setúbal que venceu a batalha contra um linfoma.

O jornal "A Bola" conta como Nuno Pinto "venceu, com nota máxima, o maior jogo da sua vida". "Mais que perfeito", classifica o diário, como entrada para o prato principal: entrevista ao lateral-esquerdo, de 32 anos.

O "Record" revela que "Nápoles ataca Grimaldo". O presidente do Benfica foi a Roma ouvir a proposta do homólogo do Nápoles. Italianos oferecem 25 milhões de euros e Mário Rui, mas os encarnados querem mais.

O jornal "O Jogo" garante que "Saravia [está] mais perto" do FC Porto, que fez proposta de 5,5 milhões de euros. FC Porto e Racing Avellaneda estão em negociações pelo lateral-direito titular da seleção da Argentina.

Ainda no FC Porto, Fábio Silva renovou contrato até 2022, aumentou a cláusula de rescisão e fará parte do plantel principal da próxima época.

No Sporting, o Schalke 04 pergunta por Bas Dost, diz "A Bola". Battaglia pode sair - tem dois convites, revela o "Record". O Sporting põe preço a Matheus Pereira, que interessa a ingleses e alemães: 10 milhões de euros