Fertagus tira bancos e CP reduz comboios durante férias escolares

Sintra perde, assim, mais dois comboios na hora de ponta. A medida temporária, segundo o “Jornal de Notícias”, é justificada com a menor procura durante as "férias grandes".

A Fertagus começou a retirar bancos das carruagens para permitir que mais passageiros possam caber nos comboios… ainda que de pé.

Num comunicado online, a empresa revela que o novo tarifário dos passes tem tido um” impacto significativo” na procura dos serviços. Para fazer face a esta situação, “iniciou a circulação de uma UQE (Unidade Quádrupla Elétrica) com um layout interno reformulado, com o objetivo de melhorar a circulação e a distribuição no interior dos comboios, de forma a facilitar as entradas e as saídas dos passageiros e melhorar o conforto na sua utilização”.

De acordo com a informação, serão disponibilizados menos 112 lugares sentados, mas mais 160 lugares em pé, o que se traduzirá num ganho de 48 lugares.

A empresa garante que este novo desenho “cumpre todos os requisitos de segurança e procura atingir uma ocupação dos comboios mais aproximada do número de lugares efetivos, especificado pelo fabricante”.