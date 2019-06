A magia das marionetas regressa a Évora

Évora recebe a partir desta terça-feira e até dia 9 de junho, a 14.ª edição da BIME - Bienal Internacional de Marionetas de Évora. Seis dias, 28 companhias de 11 países diferentes e 74 sessões, com as marionetas a animar 13 diferentes espaços da cidade património mundial.



Um momento alto na vida cultural eborense, depois de uma ausência de seis anos. “Não se realizou porque não tivemos acesso aos financiamentos necessários nesse período”, recorda à Renascença, José Russo, da organização.

Este ano, o financiamento é assumido, maioritariamente, pela Câmara de Évora e pelo Ministério da Cultura com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo, da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e do Observatório da China.

“Lamentamos que uma iniciativa desta natureza não tenha já um quadro de financiamento estável, ou seja, estamos a organizar esta bienal, mas ainda não sabemos como vamos organizar a próxima, em 2021, e não devíamos ter todas estas incertezas e inseguranças”, diz o diretor do CENDREV - Centro Dramático de Évora.

A BIME é um encontro internacional de marionetas que teve a sua primeira edição em 1987, abrindo as portas aos bonecos e marionetistas de vários pontos do mundo, transformando “as ruas, as praças, os jardins e o Teatro Garcia de Resende (TGR) num grande palco para esta expressão artística”, revela a organização.

Os Bonecos de Santo Aleixo são os verdadeiros anfitriões da bienal. “No início dos anos 80, esta família de títeres tradicionais foi acolhida em Évora. Aí, encontrou a sua casa e uma família de atores com quem tem viajado pelo mundo fora. A BIME é a ocasião em que os Bonecos de Santo Aleixo convidam todas as marionetas vivas do mundo a virem conhecer a sua cidade e o público de todas as idades a participar desse encontro”, contextualiza o CENDREV.

De acordo com José Russo, há “a responsabilidade em manter estas dinâmicas culturais”, por isso, “os bonecos continuam a apresentar-se na cidade, e um pouco por todo mundo com espetáculos em outros festivais internacionais de marionetas”.

Quando ao programa da BIME 2019, abre com um cortejo de Gigabombos da associação portuguesa Imaginário, esta terça-feira, dia 4, às 17h30. Saem também à rua as Marionetas Gigantes de Moçambique e o grupo chinês Teatro de Marionetas de Yangzhou. À noite, 21h30, o Teatro Garcia de Resende recebe a Companyia Jordi Bertran, de Espanha, que apresenta o “fascinante” espetáculo “Poemas Visuales”.

“É difícil destacar este ou aquele espetáculo, pois são muitas companhias com características muito diversas umas das outras”, acrescenta o diretor do CENDREV. “Há espetáculos de luva, tradicionais, de Polichinelo, há espetáculos mais contemporâneos, há abordagens inovadoras, mas também há o teatro de sombras, ou seja, é uma característica da bienal, unir várias técnicas das marionetas”, assegura o responsável.

As marionetas de luva do italiano Salvatore Gatto, a comédia de amor apocalíptica "Circus Funestus" dos dinamarqueses Sofie Krog Teater, as sombras chinesas da argentina Valeria Guglietti, os microbonecos da holandesa Mikropódium, "O Romance do Vaqueiro Benedito" com suas personagens do folclore brasileiro e o concerto da orquestra do grupo espanhol Títeres Cacaramusa Teatro, são alguns dos destaques de um programa onde “os típicos Bonecos de Santo Aleixo, alentejanos, não faltam à festa, nas mãos de uma série de companhias portuguesas.”