Este homem arrisca 20 anos de prisão por dar água e comida a migrantes

O norte-americano Scott Daniel Warren pode ser condenado a 20 anos de prisão. O seu alegado crime foi ajudar migrantes com água, comida e abrigo.



O caso começou a ser julgado esta semana num tribunal do estado do Arizona e é um exemplo das políticas repressivas da Administração Trump, que tem como bandeira a construção de um muro na fronteira com o México.

O Ministério Público acusa o ativista Scott Daniel Warren de “conspiração para transportar e dar abrigo a migrantes”, crimes que podem chegar a uma pena de 20 anos de cadeia.

De acordo com a acusação, Scott deslocou-se até um local remoto do deserto do Arizona, conhecido como “the Barn” (O celeiro), onde encontrou dois imigrantes sem documentos.

Os dois homens não conheciam Scott, mas o ativista deu-lhes “comida, água, camas e roupa lavada” durante três dias.

Entre 2001 e 2016, foram encontrados mais de 2.600 corpos de migrantes naquela zona desértica do Arizona, estado que faz fronteira com o México.